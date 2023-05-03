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Приметы и советы

Появилось видео попытки атаки ВСУ на Кремль

Полина Пашкина
Происшествия
Появилось видео попытки атаки ВСУ на Кремль
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ночью 3 мая украинская армия совершила попытку атаки по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В Сети появились кадры происшествия.

Видео очевидцев публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Очевидцы сообщили об искрах, которые они видели в районе инцидента. Кроме того, по их словам, раздался хлопок, похожий на «раскат грома». Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Ряд СМИ в понедельник, 24 апреля, сообщили о закрытии воздушного пространства над аэропортом Внуково якобы из-за обнаружения неопознанного беспилотника. В пресс-службе авиагавани опровергли эти сообщения.

В пятницу, 28 апреля, СМИ сообщили о дроне, который был замечен в аэропорту Домодедово при приземлении пассажирского самолета.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти.

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