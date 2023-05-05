На границе России и Белоруссии установили контрольно-пропускные пункты

Фото: gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Контрольно-пропускные пункты на трассах между Россией и Белоруссией появились «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили на горячей линии белорусского Госпогранкомитета.

— С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании, — пояснили там.

5 мая белорусское издание «Зеркало» сообщило, что РБ ввела временный пограничный контроль на границе с РФ. Кроме того, профильные сотрудники занимаются проверкой документов. По словам очевидцев, погранпункты, в частности, разместили на выезде из республики через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М-1 у границы, передает РБК.

При этом непростая ситуация сложилась и на белорусско-польской границе. Так, 21 февраля замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варашава может закрыть территории, граничащие с Белоруссией, в целях безопасности.

В конце марта стало известно, что польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией.

23 апреля Армения установила контрольно-пропускной пункт (КПП) на условной границе с Азербайджаном.

9 марта на фоне акций протеста в центре Тбилиси, где митингующие сталкиваются со спецназом, на КПП «Верхний Ларс» образовалась огромная очередь из желающих уехать в Россию.