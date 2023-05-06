Главные новости к утру 6 мая

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и Китаем. По словам Павела, страны, которые разделяют западные ценности, должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять этим двум государствам.

Врач регбийного клуба «Красный Яр» Алексей Криштоп спас девочку, которая почувствовала себя плохо во время рейса Красноярск — Москва. Медик осмотрел девочку и оказал необходимую помощь.

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Также специалисты обсуждают вопрос увеличения минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

Очередной раунд переговоров по зерновой сделке зашел в тупик. Представители Украины, РФ, Турции и ООН, входящие в Совместный координационный центр в Стамбуле, не пришли к соглашению о допуске новых кораблей к участию в Черноморской зерновой инициативе.

Здание по производству поддонов и мебели загорелось в Новой Москве в районе Крекшино. На месте происшествия работает 12 пожарных расчетов.