«неЗабытые»: народный фильм ко Дню Победы от блогерского сообщества Insight People

Фото: пресс-служба Insight People

8 мая на Rutube пройдет премьера фильма «неЗабытые». Социальный проект реализован продюсерским центром Insight People. Съемки фильма прошли в 12 регионах России, связав истории незабытых героев войны. Команда блогеров Insight People из Москвы, Ленинградской области, Вологды, Омска, Старого Оскола, Магаса, Пензы, Волгограда, Белгорода, Улан-Удэ, Владивостока и Томска полностью создавала фильм своими силами — от поиска актеров до изучения архивов и написания сценария.

Альманах «неЗабытые» состоит из восьми новелл о людях, чью жизнь изменила Великая Отечественная война. Его создание активно поддержали государственные архивы, администрации городов, поисковые отряды, муниципальные библиотеки, батальоны народного ополчения, а во Владивостоке — Тихоокеанский флот и Морской государственный университет. Режиссером фильма выступила Елена Леви, в нем снялись актер театра и кино Александр Мартынов, актриса Анна Хилькевич, певица Кая и блогер, певец Евгений Ершов.

— История Великой отечественной войны для нашей страны священна — это связь поколений, гордость, мужество и патриотизм. Мы уверены, что очень важно напоминать молодежи о подвигах наших дедов и прадедов, показывать историю войны через реальные истории. В «неЗабытых» молодежь сможет увидеть знакомые лица — любимых блогеров, которые говорят на серьезные темы, но простым, понятным, настоящим языком. Мы гордимся командой, которая своими силами смогла реализовать настолько социально значимый проект, — рассказал генеральный продюсер фильма, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян.

Жители регионов, куда приезжала съемочная группа проекта, с энтузиазмом и гордостью поддерживали идеи творческой команды, предлагая свою посильную помощь. Так, в Омске в съемках участвовал автомобиль военных лет — ГАЗ АА 1939 года. А в Ленинградской области в работе над фильмом было задействовано более 150 человек из настоящего поискового отряда.

Истории, которые показаны в фильме, основаны на реальных событиях, рассказаны родственниками или очевидцами. Маленький мальчик, сбежавший из дома, чтобы уйти на фронт; женщина, занявшая место мужа-егеря в глубокой бурятской деревне; первая женщина — капитан дальнего плавания; ветеран, назвавший сына в честь не вернувшегося с войны лучшего друга.

Всероссийский проект «неЗабытые» — это 25 съемочных смен, 300 часов проведенных на площадке, более 500 специалистов, 40 часов отснятого материала. В подготовке фильма участвовали сотни экспертов: историков, поисковиков, реконструкторов, писателей, костюмеров, композиторов и музыкантов. Были изучены тысячи официальных писем и документов.

Фильм «неЗабытые» будет доступен к просмотру на платформе Rutube с 8 мая.