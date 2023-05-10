«7 дней»: Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Прославленная российская певица Надежда Бабкина решила временно уехать из Москвы, чтобы восстановить свое здоровье. Артистке оказалось непросто пережить смерть своих близких друзей, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, пишет издание «7 дней».

По данным журналистов, на восстановление артистка решила отправиться в Крым, который стал для нее «местом силы». К сожалению, во время пандемии Надежду Бабкину не обошел стороной коронавирус, и тогда она тоже отправилась на реабилитацию именно на российский полуостров, который славится своим уникальным климатом.

Сейчас певица вновь решила поехать в Крым, чтобы пройти восстановление у давно проверенных специалистов, говорится в материале.

Близкого друга Надежды Бабкиной, Вячеслава Зайцева, похоронили 4 мая. На прощании присутствовала сама артистка, а также многие ее коллеги по отечественной сцене. В том числе, стилист Сергей Зверев, артисты Бедрос Киркоров, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, актер Авангард Леонтьев, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин и другие. Модельера отпевали в соборе Троицы Живоначальной в городском округе Щелково.