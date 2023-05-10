«7 дней»: Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Прославленная российская певица Надежда Бабкина решила временно уехать из Москвы, чтобы восстановить свое здоровье. Артистке оказалось непросто пережить смерть своих близких друзей, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, пишет издание «7 дней».
По данным журналистов, на восстановление артистка решила отправиться в Крым, который стал для нее «местом силы». К сожалению, во время пандемии Надежду Бабкину не обошел стороной коронавирус, и тогда она тоже отправилась на реабилитацию именно на российский полуостров, который славится своим уникальным климатом.
Сейчас певица вновь решила поехать в Крым, чтобы пройти восстановление у давно проверенных специалистов, говорится в материале.
Близкого друга Надежды Бабкиной, Вячеслава Зайцева, похоронили 4 мая. На прощании присутствовала сама артистка, а также многие ее коллеги по отечественной сцене. В том числе, стилист Сергей Зверев, артисты Бедрос Киркоров, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, актер Авангард Леонтьев, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин и другие. Модельера отпевали в соборе Троицы Живоначальной в городском округе Щелково.