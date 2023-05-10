Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Соблюдай дистанцию, лысеющий ровесник»: Кушанашвили ответил на слова Кучеры о Пугачевой

Полина Пашкина
Общество
«Соблюдай дистанцию, лысеющий ровесник»: Кушанашвили ответил на слова Кучеры о Пугачевой
Фото: Youtube / Super

Актер Оскар Кучера нелестно отозвался о поведении певицы Аллы Пугачевой. Его возмутила фраза Примадонны о том, что теперь она поет «для рабов». По словам артиста, для него Пугачева перестала существовать. За певицу вступился журналист Отар Кушанашвили.

По его словам, с Пугачевой разберутся «где надо».

— Кучера, соблюдай дистанцию, стремительно лысеющий ровесник. Где надо с ней разберутся! Вы-то что к этому хору примкнули? — возмутился Кушанашвили в своей программе «Каково?!» на YouTube-канале.

Это уже не первый случай, когда журналист вступается за Пугачеву. В январе Кушанашвили ужаснул шквал негативных комментариев, который обрушился на Примадонну после ее резких слов о России и отъезда из страны. Журналист призвал людей «не становиться скотинами».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что в случае, если Пугачева вернется в Россию, ей придется извиниться как перед аудиторией, так и перед страной.

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. А уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.

Знаменитости Алла Пугачева Оскар Кучера Отар Кушанашвили
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте