«Соблюдай дистанцию, лысеющий ровесник»: Кушанашвили ответил на слова Кучеры о Пугачевой

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Актер Оскар Кучера нелестно отозвался о поведении певицы Аллы Пугачевой. Его возмутила фраза Примадонны о том, что теперь она поет «для рабов». По словам артиста, для него Пугачева перестала существовать. За певицу вступился журналист Отар Кушанашвили.

По его словам, с Пугачевой разберутся «где надо».

— Кучера, соблюдай дистанцию, стремительно лысеющий ровесник. Где надо с ней разберутся! Вы-то что к этому хору примкнули? — возмутился Кушанашвили в своей программе «Каково?!» на YouTube-канале.

Это уже не первый случай, когда журналист вступается за Пугачеву. В январе Кушанашвили ужаснул шквал негативных комментариев, который обрушился на Примадонну после ее резких слов о России и отъезда из страны. Журналист призвал людей «не становиться скотинами».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что в случае, если Пугачева вернется в Россию, ей придется извиниться как перед аудиторией, так и перед страной.

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. А уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.