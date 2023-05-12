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Приметы и советы

Песков: Накачивание Украины западным оружием продолжится, но Россия к этому готова

Араз Салехов
В мире
Песков: Накачивание Украины западным оружием продолжится, но Россия к этому готова
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запад продолжит накачивать Украину своим вооружением, однако Россия к этому готова. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Как выяснилось, эти ракеты могут ударить вглубь территории новых регионов России.

— Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо, — цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам Украины.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву — в материале «Вечерней Москвы».

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