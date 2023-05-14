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Главные новости к утру 14 мая

Евгений Белоусов
Общество
Главные новости к утру 14 мая
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Победителем международного музыкального конкурса Евровидение-2023 стала шведская певица Лорин, исполнившая песню «Tattoo». Для исполнительницы это уже вторая победа на Евровидении, она уже занимала первое место в 2012 году.

Российский режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков осудил деятельность «Ельцин-центра» и призвал к его закрытию.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России потепление до 25 градусов к середине предстоящей недели.

Газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники начали аннулировать визы граждан Финляндии, которые пересекают границу ради покупок и бензина.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе, который российская авиация нанесла по территории Украины.

Пожилой охотник из Магаданской области случайно застрелил другого охотника, перепутав того с медведем.

Крупный пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области. Пострадавших при пожаре нет, из здания было эвакуировано 15 человек.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края.

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