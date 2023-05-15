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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

Лейла Алиева

Сюжет: 

Курс рубля
Финансы
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
Фото: shutterstock

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая текущего года. Об этом в понедельник, 15 мая, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс американской валюты на 10:42 по московскому времени подскочил на 1,21 рубля — до 79,13 рубля.

Евро в свою очередь поднялся на 1,19 рубля. Стоимость европейской валюты в ходе торгов составляла 86,03 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.

В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не исключил возвращения курса доллара к 60 рублям. По его словам, это произойдет в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике.

Российский миллиардер Олег Дерипаска высказал мнение, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Он предположил, что через пять лет мир станет сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Это событие будет сопровождаться трудностями.

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