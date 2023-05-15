Вслед за супругой: мужу Елены Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Фото: Youtube / Света вокруг света

Мужу Елены Блиновской предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 15 мая.

По ее словам, Блиновская в период с 2019 по 2021 годы заработала крупную сумму денег, и воспользовалась схемой «дробления бизнеса», из-за чего не выплатила налогов на 918 миллионов рублей. При этом супруг блогера был одним из ее соучастников. Он, вместе с другими пособниками, искал индивидуальных предпринимателей, которые бы согласились на формальное перераспределение доходов, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

— В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения, — отметила Иванова.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Блиновскую задержали на границе 27 апреля.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение. Следующее заседание назначено на 22 мая 2023 года.

Подробнее о том, кто такая Елена Блиновская и что ей грозит за неуплату налогов на миллиард рублей, — в материале «ВМ».