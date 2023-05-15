Ученые нашли ДНК коровы и человека в трех километрах над землей

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Ученые провели сбор проб воздуха на высоте три тысячи километров и обнаружили ДНК человека, а также коровы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в PeerJ Life and Environment.

Отмечается, что ученые освоили технологию вылавливания ДНК из окружающей среды. В ходе жизнедеятельности человека из организма регулярно выходит материал, который позднее можно обнаружить во множестве мест.

Кимберли Метрис из Университета Клемсона вместе с коллегами провела забор воздуха во время полета на самолете над юго-восточной частью США. Для этих целей они использовали специальный зонд с фильтром.

Позднее из полученного материала удалось выделить ДНК курицы, коровы и человека. Также анализ позволил обнаружить следы растений и патогенные бактерии, ранее не встречавшиеся в воздухе. Авторы надеются в дальнейшем систематизировать подобный метод сбора ДНК, пишет «Газета.ru».

Ученые из японского университета Дошиша разработали метод синтеза многостенных углеродных нанотрубок из углекислого газа. Разработка позволит и получать материал, который используется во многих сферах промышленности, и сократить количество углекислого газа в мире путем его синтеза в продукцию.