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Приметы и советы

Новый метод синтеза многостенных углеродных нанотрубок создали японские ученые

Полина Пашкина
Технологии
Новый метод синтеза многостенных углеродных нанотрубок создали японские ученые
Фото: shutterstock

Ученые из японского университета Дошиша разработали метод синтеза многостенных углеродных нанотрубок из углекислого газа. Соответствующее исследование представили в журнале Electrochimica Arta.

Разработка позволит и получать материал, который используется во многих сферах промышленности, и сократить количество углекислого газа в мире путем его синтеза в продукцию.

Углекислый газ вызывает парниковый эффект на планете Земля, что приводит к потеплению климата. Сокращение его выделения и преобразование уже существующего может оказать большую помощь природе.

Ученые из Японии подробно рассказали о том, как можно превратить углекислый газ в многостенные углеродные нанотрубки. Для этого нужно воспользоваться расплавом солей и насытить его углекислым газом, а в качестве электрода использовать полупогруженную никелевую подложку. В результате реакции образуется твердый углерод, который осаждается в форме многостенных углеродных нанотрубок, говорится в статье.

Другое полезное для экологии решение предложили специалисты Наньянского технологического университета, расположенного в Сингапуре. Они разработали способ добычи компонентов аккумуляторов из использованной бумаги.

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