Памятная аллея в честь городских волонтеров откроется в парке «Зарядье»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В парке «Зарядье» 17 мая жители столицы смогут заложить памятную аллею, посвященную внесшим особый вклад в развитие движения волонтерам. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики (КОСиМП) Москвы.

Отмечается, что в торжественном мероприятии примут участие председатель КОСиМП Екатерина Драгунова и директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, а также горожане, получившие в 2022 году знак отличия «Волонтер Москвы». Всего в рамках акции на «Аллее добра» высадят более 100 саженцев княженики обыкновенной, внесенной в Красную книгу.

Создание аллеи станет первым мероприятием в рамках ежегодного проекта «Время добра», организованного ресурсным центром «Мосволонтер». В 2022 году добровольцы открыли «Аллею добра» в Ботаническом саду МГУ, напомнили в пресс-службе.

14 мая в Музее Победы состоялось награждение волонтеров, которые приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы. В их организации в период с 1 по 9 мая оказывали помощь порядка 150 добровольцев. Они получили грамоты и памятные призы.