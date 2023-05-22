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Приметы и советы

Захарова прокомментировала сравнение Зеленским Хиросимы и Артемовска

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Захарова прокомментировала сравнение Зеленским Хиросимы и Артемовска
Фото: МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что и за трагедию в Хиросиме, и за бои в Артемовске несут ответственность Соединенные Штаты.

Ранее украинский лидер сравнил на саммите G7 пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с разрушенным артиллерией ВСУ Артемовском.

— Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом, — прокомментировала дипломат заявление Зеленского в Telegram-канале.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Владимир Зеленский «лукавит», говоря об украинских военных в освобожденном накануне Артемовске.

Ранее президент Украины заявил, что имеет четкое представление о ситуации в Артемовске. По его словам, город все еще находится под контролем ВСУ.

Накануне Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над Артемовском. Ночью 21 мая Минобороны России объявило об освобождении Артемовска. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС России с завершением операции.

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