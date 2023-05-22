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Главные новости к утру 22 мая

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 22 мая
Фото: Вечерняя Москва

Беженцы с Украины теряют все льготы на проживание при выезде из Польши. Кроме того, некоторые украинцы теряют льготы, не покидая страны.

В РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Данное предложение имеется в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Министерства труда Антону Котякову.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была пройти в ходе саммита G7 в Хиросиме.

Российские подводные лодки могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к «критическому сценарию». Об этом написало издание Daily Mail.

Пользователи социальной сети Twitter негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7. Он прибыл на мероприятие в своем традиционном костюме: тактические штаны, свитер и тяжелые ботинки.

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