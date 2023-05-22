МТС расширяет сеть фиксированной связи в Московском регионе

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В этом году доступ к домашнему интернету от МТС на скорости до 1 Гбит/с получат еще около 115 000 семей в Москве и области. Это на 15 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Высокоскоростной интернет станет доступен в домохозяйствах региона за счет строительства волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в новых жилых комплексах и модернизации сети в старом жилом секторе.

Более половины зданий, к которым компания подводит гигабитный интернет, — новостройки. Оптические каналы связи подводятся к квартирам жилищных комплексов Москвы «Shagal», «Остров», «TopHILLS», «Monodom», «Царицыно-2», «Суббота», «ЗИЛАРТ» и других. В Подмосковье активное строительство сети ведется в Химках, Ногинске, Люберцах и других городских округах.

Благодаря высокоскоростному интернету пользователи могут выходить в сеть сразу на нескольких устройствах, работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком качестве, вести стримы, играть в компьютерные игры с минимальной задержкой, заботиться о доме с помощью умных устройств.

— Потребности в высокоскоростном интернете в Московском регионе постоянно растут. Это связано c тем, что увеличивается количество одновременно подключенных к сети девайсов — смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и колонок, устройств умного дома. Мы продолжаем активно строить сеть фиксированной связи, чтобы возможностями гигабитного интернета и сервисами нашей экосистемы на его основе могли пользоваться жители всего столичного региона, — отметил директор по стратегии и развитию московского региона компании Дмитрий Поляков.

Благодаря высокоскоростному интернету к концу этого года современными цифровыми сервисами смогут пользоваться более 4,8 миллиона московских домохозяйств.

На текущий момент протяженность сети компании в столичном регионе превысила 47 700 километров. К ней подключено более 94 процентов домохозяйств в Москве и до 70 процентов в области в зависимости от конкретного городского округа.