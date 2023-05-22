Мосгорсуд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом

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Мосгорсуд оставил в силе решение о домашнем аресте блогера Елены Блиновской. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 22 мая.

По данным пресс-службы, на заседании самой Блиновской не было. Ее интересы представлял адвокат. Сторона защиты настаивала на том, что блогер не пыталась сбежать от правосудия, а границу она хотела пересечь из-за рабочей командировки. В связи с этим защита просила смягчить меру пресечения.

Однако решение Пресненского районного суда осталось в силе.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Блогера задержали на границе 27 апреля.

Во время допроса она полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение.

Мужа Блиновской, Алексея, 15 мая обвинили в пособничестве в совершении преступлений, а также в отмывании денег.

Подробнее о том, кто такая Елена Блиновская и что ей грозит за неуплату налогов в размере миллиарда рублей, — в материале «ВМ».