Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актрису Галину Польских госпитализировали из-за проблем с сердцем и давлением

Лейла Алиева
Общество
Актрису Галину Польских госпитализировали из-за проблем с сердцем и давлением
Фото: РИА Новости

Актрису Галину Польских госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем и давлением. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал 112.

Медики проведут всестороннее обследование и внесут корректировки в дальнейшее лечение хронических заболеваний артистки. Польских несколько дней проведет под наблюдением в отделении артериальной гипертензии, передает 112.

2 мая ряд СМИ сообщили о госпитализации знаменитого юмориста Евгения Петросяна. Тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако позднее сам комик опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Также Петросян призвал своих поклонников не разводить лишний раз панику по этому поводу. Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь. 6 мая поступила информация, что артиста выписали из больницы.

Недавно певица Наталия Власова пережила сложную операцию на сердце. Из-за отека легких артистку подключили к аппарату ИВЛ. При госпитализации медики диагностировали у звезды ишемию сердца. «Вечерняя Москва» узнала, что это за недуг и как он может отразиться на состоянии знаменитости.

Знаменитости Москва Госпитализация
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте