Актрису Галину Польских госпитализировали из-за проблем с сердцем и давлением

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Актрису Галину Польских госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем и давлением. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал 112.

Медики проведут всестороннее обследование и внесут корректировки в дальнейшее лечение хронических заболеваний артистки. Польских несколько дней проведет под наблюдением в отделении артериальной гипертензии, передает 112.

2 мая ряд СМИ сообщили о госпитализации знаменитого юмориста Евгения Петросяна. Тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако позднее сам комик опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Также Петросян призвал своих поклонников не разводить лишний раз панику по этому поводу. Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь. 6 мая поступила информация, что артиста выписали из больницы.

Недавно певица Наталия Власова пережила сложную операцию на сердце. Из-за отека легких артистку подключили к аппарату ИВЛ. При госпитализации медики диагностировали у звезды ишемию сердца. «Вечерняя Москва» узнала, что это за недуг и как он может отразиться на состоянии знаменитости.