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За 12 часов в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
За 12 часов в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 12 часов в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На базовой столичной метеостанции ВДНХ за 12 часов в осадкомер попало 12 миллиметров дождя при месячной норме 61 миллиметр, — заявил он.

Такое количество стало самым высоким показателем по всему столичному региону, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

С 22 по 23 мая в отдельных районах Москвы может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Метеоролог отметила, что самыми неблагоприятными днями будут пятница и суббота.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.

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