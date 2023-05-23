«Чувак под кайфом»: пользователей Сети шокировал внешний вид Зеленского

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение в своем блоге. Пользователей поразил его внешний вид и многие снова начали его подозревать в употреблении запрещенных веществ.

— Тяжелая ночка, похоже на хорошую порцию кокаина? — поинтересовался один из пользователей.

— Что случилось с твоим опухшим лицом? Слишком много алкоголя и наркотиков из-за отчаяния и поражения? Не волнуйся, это только начало. Я предлагаю тебе сейчас считать каждый свой вдох... потому что ты ходячий мертвец! — предупредил его другой.

— Ты дерьмово выглядишь, братан, тебе нужно перестать принимать наркотики, — посоветовал третий.

— Чувак под кайфом, — приводит слова еще одного пользователя РИА Новости.

Зеленского не первый раз обвиняют в наркозависимости. Так, недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично обвинила украинского лидера в употреблении наркотиков.

В свою очередь украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш рассказал, что здоровье Зеленского поддерживают врачи в связи с его наркозависимостью.