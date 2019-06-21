Врачи объяснили, с чем может быть связана внезапная смерть
Американские исследователи из Университета Коннектикута выяснили, почему человек может внезапно умереть при эпилепсии, когда дыхание резко останавливается.
Не так давно это считалось феноменом. Ученые полагали, что это происходит из-за избыточного нейронного возбуждения в стволе мозга.
Недавно врачи провели новое исследование, которое помогло обнаружить причину необъяснимого.
Эксперименты были проведены на подопытных мышах. Они имели мутацию генома, который характерен для тяжелой формы эпилепсии в виде синдрома Драве. При этом недуге припадки могут происходить из-за жаркой погоды. А лекарства не всегда способны справиться с этими процессами в организме и остановить их.
Ген, провоцирующий припадок, называется Scn1a. В случае мутации он снижает активность клеток, оказывающих тормозящее действие на мозг. Из-за этого происходит мозговое перевозбуждение, а отвечающие за дыхание нейроны начинают работать быстрее. В конечном итоге дыхание останавливается, что приводит к летальному исходу.
Сейчас ученые думают о том, как можно справиться с этой мутацией. Об этом сообщает Planet Today.
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