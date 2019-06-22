Влад Соколовский пожаловался подписчикам, что не может похудеть
Влад Соколовский признался своим подписчикам в социальной сети «Инстаграм», что борется с лишним весом. Он отметил, что, несмотря на все старания, снова начал набирать килограммы.
— Сам не понимаю, как так, но вес снова пошел вверх. До срока выполнения плана осталось десять дней, и я думаю, что скинуть 4,5 килограмма нереально без каких-то жестких и вредящих здоровью диет, — цитирует пост артиста Teleprogramma.pro.
В настоящее время артист весит 77,5 килограмма, но мужчине кажется, что для его роста это слишком большая масса тела. Поэтому 27-летний певец решил сбросить за 10 дней почти 5 килограмм и начал питаться только легкими салатами.
Подписчики искренне поддерживают музыканта и желают ему успеха в достижении цели.
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