Тысяча мелочей: как позвонить с морского дна

Поросенок с выносом

Восьмидесятые годы прошлого века. Двое командировочных провинциалов перед отъездом из Москвы решили отобедать в «Славянском базаре» — легендарном ресторане, где когда-то гуляли купцы и богема. Заказали, как водится, к «Столичной» соленые грузди, квашеную капусту, холодец, расстегаи. А на горячее — чего уж мелочиться! — заливного поросенка. «С выносом?» — спросил официант. Командировочные не поняли. «Поросенка, говорю, с выносом?» Гости неуверенно кивнули: ладно, давай с выносом.

Как раз к опорожнению первой бутылки грянули скрипки, бубны и гитары, и к их столику двинулась дюжина поющих и приплясывающих цыган. Возглавляла процессию красотка в цветастой юбке, несущая поросенка на серебряном подносе, а замыкал натуральный медведь, которого вели на цепи. И понеслось: «К нам приехал, к нам приехал!», «Пей до дна, пей до дна!»

В конце обеда подали два счета. Первый — за обед, включая заливного поросенка. Тридцать семь рублей на двоих. По тем временам куда как накладно. Второй — сто три рубля за вынос. Вынос мозга. Командировочные отдали последнее. Идти в соседний ГУМ уже не имело смысла.

Опасные связи

Многие помнят, как по телевизору показывали снятые скрытой камерой миниатюры о том, как людей, похожих то на министра юстиции, то на генерального прокурора, обслуживают дамы с пониженной социальной ответственностью. Народ получал зрелище, а власть — повод для увольнения шалунишек. Эффективный проект оценили по достоинству, и руководителям телекомпаний начали подсовывать видеокассеты схожего содержания — в расчете на их обнародование. Война компроматов шла вовсю.

Автор этих строк, имевший в ту пору отношение к ТВ, тоже получал подобные записи. На одной из них с девушками развлекался знаменитый ведущий политической программы, причем, несмотря на жирное пузо, делал это весьма умело, было на что посмотреть.

Точно такую же кассету, как я вскоре узнал, прислали генеральному директору федерального канала. Он собрал своих замов и устроил просмотр на предмет размещения в эфире. Пленка кончилась, все впились глазами в шефа. А у шефа положение непростое: еще недавно он работал в тандеме с героем порнушки — до того, как тот подался в оппозицию и по этой причине, безусловно, заслуживал публичной порки.

Гендир долго молчал и в конце концов назидательно молвил: «Всем нам надо худеть». Кино легло на полку.

Он весь как божия гроза

Приятель начал строить в Подмосковье дом. Нанял бригаду таджиков, они ему вымотали нервы, вытрясли денег, а дом никак не растет. И жалуется бедолага знакомому актеру, мастеру сериальных эпизодов. А тот говорит: скажи своим гастарбайтерам, что на объект прибудет заместитель министра строительства.

К назначенному времени бригада выстроена на стройплощадке. Подъехавшее авто тормозит перед лужей, из задней двери высовываются белые туфли и доносится рык: «Доску! Доску клади! Я что, по грязи идти должен?» Начало мощное. Бригадир укладывает доску под ноги гостю, выходит замминистра в белом костюме и белой шляпе. Все как у классика: «Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, он весь как божия гроза».

«Кто старший?» Бригадир кланяется. «Пилу мне!» — орет гость. — Пилу! Болгарку! За такую работу я руки ему отпилю!» Бригада кидается врассыпную. Через две недели дом сдан под отделку. Перевоплощение, однако.

Привилегия по нужде

Платный общественный туалет в торговом центре. У входа сидит тетя, перед ней на столике металлическая тарелка для мелочи.

— Сколько стоит один визит? — артистично спрашиваю хозяйку медной горы.

Она бросает на меня короткий взгляд.

— Пенсионерам — бесплатно.

Никогда больше не пойду в платный туалет. Лопну, а не пойду!

Фронтовой рефлекс

Для сведения: «Ахтунг!» по-немецки значит «Внимание!» Люди, заставшие Отечественную войну, знают, что с этого слова начинались фашистские радиосводки. А теперь — сюжет. Знакомый фронтовик, уже отошедший в мир иной, закончил войну в Берлине и служил там еще несколько лет. Завел роман с немкой. Роскошная фрау, вспоминал он за нашими посиделками, натуральная Марлен Дитрих.

Почему же расстались, приставал я, по политическим мотивам? Да нет, какая там политика, отвечал боевой майор, все из-за секса. Когда она заводилась и подходила к наивысшей точке, начинала стонать: «Ахтунг, ахтунг!» И у меня желание тут же пропадало. Аллес капут.

Звонок со дна морского

Бостон. Еду в такси по тоннелю, проложенному под водами залива Массачусетс. Тоннель длинный, и я успеваю позвонить по мобильнику трем своим знакомым.

Первый охотится в африканской саванне, второй греет телеса на пляже в Таиланде, третий гуляет по Красной площади. Слышимость идеальная. И вдруг я осознаю, что вообще-то звоню им со дна морского! О, великие фантасты ХХ века, господа Брэдбери — Азимов — Шекли — Кларк — Саймак, товарищи Лем, Беляев и Стругацкие! Как же вы, создатели невиданных миров и звездных войн, не додумались до такой малости, как мобильный телефон? Неужели в самом деле жизнь богаче любой фантазии?

Богатый внутренний мир

Любите ли вы колоноскопию, как люблю ее я? Если кто не в курсе, речь идет о диагностическом исследовании толстой кишки методом введения в эту самую кишку гибкой трубки, на конце которой закреплены подсветка и миниатюрная видеокамера. Ощущения пациента не из приятных, многие предпочитают общий наркоз. И тем лишают себя удивительных открытий! По велению диспансеризации судьба свела меня с профессором, который сопроводил процедуру увлекательным экскурсом. Первым делом доктор развернул ко мне, лежащему на боку с поджатыми коленями, экран монитора, и я увидел себя изнутри. Пещеры в розовых тонах. Красиво.

— Хотите верьте, хотите нет, но по толстой кишке я могу все узнать о характере пациента, — рассказывал профессор, попутно снимая репортаж о моем внутреннем мире. — Если вижу эрозии, трещины, полипы, рубцы — значит, человек резок, груб, неприятен в общении. Или камера показывает, что в кишке застряли, простите великодушно, каловые массы, это отрицательно влияет на печень, начинается интоксикация, и субъект становится раздражительным, противным, не приведи бог иметь такого начальника! Толстая кишка — она все расскажет, ничего не утаит.

— А что она рассказывает обо мне? — не без опасений спросил я профессора.

— У вас мягкий и ровный характер, вы отзывчивы и не склонны к конфликтам. Иногда на вас, правда, находит, вот тут есть одно местечко, но мы сейчас немножко поддуем (живот на минуту вспучивается), и вы снова милейший человек.

Теперь вы поняли, за что я люблю колоноскопию? За правду!

Театральный роман

В большом-пребольшом театре Союза ССР случился скандал: заслуженная артистка прилюдно обозвала народную артистку старой шлюхой (слово было иным, но смысл тот же). Народная накатала жалобу в художественный совет. Собрались сплошь знаменитые актеры. Дали слово виновнице торжества.

Вынуждена признать, скорбно начала заслуженная, что назвала народную артистку старой шлюхой. С моей стороны это было непростительно, поскольку старой шлюхой уважаемая солистка нашего театра не является. Старой шлюхой. Не является. Я приношу извинения народной артистке за то, что назвала ее старой шлюхой, а также заявляю, что считаю ее гордостью советского искусства, а вовсе не шлюхой. Старой.

Где еще коллеги так нежно любят друг друга, как не в театре! Чрезвычайно довольные члены худсовета вынесли заслуженной артистке устное порицание, а вскоре она получила роль Кармен. Которую до этого инцидента исполняла одна лишь народная.

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