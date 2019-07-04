Более 850 московских пар поженились в необычных местах
Более 850 московских пар поженились на новых площадках для регистрации брака. Наиболее популярными местами стали стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня «Федерация» делового центра «Москва-Сити».
Молодожены заключали браки в театре «Школа современной пьесы», на фоне аквариума с косатками в «Москвариуме» или на смотровой площадке Останкинской телебашни.
По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, на ближайшее время уже подано свыше двух тысяч заявлений о проведении свадеб на новых площадках.
— Во время торжеств глаза влюбленных горят, а свадебные фото получаются необычными и яркими, — цитирует Елену Ефремову официальный сайт мэра Москвы.
В столице открыты 23 новые площадки для регистрации брака. Все они расположены в учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах. Свадебные церемонии проводят в свободное от других мероприятий время.
Читайте также: Брак в День семьи, любви и верности зарегистрируют 16 московских пар