Роза Сябитова обрадовалась Сергею Шнурову в роли ведущего шоу «Форт Боярд»
8 июля стало известно, что ведущим нового сезона шоу «Форт Боярд» станет музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Одна из участниц телеигры, телеведущая и сваха Роза Сябитова позитивно отозвалась о Шнурове и заявила, что уже имела опыт работы с ним.
— Сегодня я услышала об этом впервые. Мне кажется это отлично. Я к Сереже очень хорошо отношусь. Ранее мы с ним уже работали в одном проекте. Это был очень хороший опыт, — поделилась телеведущая и одна из участниц нового сезона «Форт Боярд» Роза Сябитова.
Отметим, что впервые шоу «Форт Боярд» было показано во Франции на одном из телеканалов в 1990 году. Всего игра транслируется в более чем 30 странах. На российском телевидении шоу транслировалось с 1998 года. Последний сезон отечественной интерпретации «Форт Боярд» вышел в 2013 году. В разное время ведущими шоу были звезды отечественной эстрады, известные журналисты, спортсмены и политики. Новые выпуски «Форт Боярд» будут показывать по телеканалу СТС.
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