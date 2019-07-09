Юнармейцы показали свои знания и умения на практике

Военно-спортивная игра «Победа» началась на плацу 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии в подмосковной деревне Юшково, куда съехались ребята из 78 регионов страны. Всего 800 школьников со всей России — лучшие из лучших, кто предварительно прошел жесткий отбор. И вот команды по 10 человек в каждой уже штурмуют финальную высоту.

Это что-то вроде игры «Зарница». Имитация боевых действий, очень похожих на военные учения. Старшее поколение хорошо ее помнит по урокам начальной военной подготовки. Раньше, впрочем, подобные нормативы сдавали все пионеры. У современной молодежи это дело сугубо добровольное.

Подход к обучению ныне тоже другой. Наставники конкурсантов — уже не седые отставники с указкой в руках, а действующие солдаты и офицеры. Под знамена «Юнармии» только за один год ее существования встали 140 тысяч подростков. Собирать-разбирать автомат на время здесь умеют даже девчонки.

— Не думаю, что девчонки в чем-то уступают парням, — говорит юнармеец Виктория Выпритская, представляющая Югру. — Мы даже быстрее собираем и разбираем оружие.

Программа состязаний представлена шестью дисциплинами. За каждую можно получить максимум 10 баллов. В конкурсе «Визитная карточка» команды в творческой форме представляют себя, свои отряды, клубы и регионы. В конкурсе «Статен в строю, силен в бою» подростки демонстрируют уровень строевой подготовки. Судьи — офицеры отдельного комендантского Преображенского полка. Арбитры проверяют не только выносливость, но и знания, которые участники должны продемонстрировать во время исторической викторины.

Также финалисты соревнуются в скорости и ловкости на полосе препятствий. На «Огневом рубеже» команды проявляют себя в сборке-разборке автомата и стрельбе.

По словам заместителя министра обороны, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковника Андрея Картаполова, это мероприятие является самым значимым в юнармейской жизни. И школьники готовятся к нему целый год.

— Игра «Победа» продолжает традиции «Зарницы», на которой выросло несколько поколений в нашей стране, — отметил он. — Качества, которые воспитывают эти игры, помогают молодым людям находить призвание и изучать историю страны, дают повод гордиться ее героями.

Конкурс продлится до 13 июля. Финал пройдет на базе парка «Патриот» в Одинцове Московской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Ишмуратова, заместитель начальника ЦСКА:

— Самое главное, что ребятам есть к чему стремиться, у них есть время для общения. Отрадно, что есть и возможности для того, чтобы показать себя и, конечно, испытать свои силы в подобных соревнованиях, быть готовыми защищать нашу Родину. Ведь отсюда они увозят не только новые переживания, но и новый жизненный опыт. Все это им в дальнейшем обязательно пригодится. Кстати, победители игры смогут принять участие уже в международных состязаниях и показать там свое мастерство. В этом году география конкурса «Победа» значительно расширилась. К игре впервые присоединились представители Республики Беларусь и Армении.

СПРАВКА

Игра проводится в России более 20 лет. Раньше она имела другое название — «Зарница». За это время была создана обширная сеть региональных и муниципальных этапов. В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в 2016-м — в Волгограде. С 2017 года игра завершается в парке «Патриот». Она направлена на патриотическое воспитание детей и подростков, формирование у молодежи позитивного отношения к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, популяризацию здорового образа жизни и проверку уровня знаний по начальной военной подготовке.

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