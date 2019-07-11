Ликвидировано открытое горение на территории ТЭЦ в Мытищах

Стало известно, что открытое горение на территории ТЭЦ-27 в Мытищах удалось ликвидировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главк МЧС России.

Напомним, что в четверг, 11 июля, в 11:25 по Москве произошел пожар на участке газопровода ТЭЦ-27 («Северная») в Мытищах.

Изначально о происшествии сообщили очевидцы. Во многих районах столицы можно было наблюдать последствия ЧП: из очага возгорания шел густой черный дым. Столбы огня достигали 50 метров в высоту, при этом площадь пожара сначала не превышала 200 квадратных метров, но некоторое время спустя возросла в четыре раза.

Пламя было локализовано на территории в 800 квадратных метров силами нескольких пожарных расчетов и с помощью двух пожарных поездов. Два противопожарных вертолета вернулись на базу после того, как стало ясно, что ситуация под контролем. К тушению также привлекли 50 единиц техники, предоставленные властями Москвы.

Во время ЧС отключился один из энергоблоков станции. После ситуация усугубилась, но в конечном счете пожар не повлиял на общее электроснабжение.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв. Согласно другой информации, источником пожара стала цистерна с маслом.

Известно также, что в аварийной ситуации пострадали 11 человек. Все они обратились за медицинской помощью.

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