Россия отмечает День воинской славы — 76-летие танкового сражения под Прохоровкой
Немцы планировали мощными отсекающими ударами с плацдарма взять Курск. Советские войска пытались взломать оборону вермахта.
На всем пространстве Центрального (генерал армии Константин Рокоссовский) и Воронежского (генерал армии Николай Ватутин) фронтов кипела стратегическая наступательная операция.
Утром 12 июля генерал-лейтенант Павел Ротмистров вывел в бой пять танковых корпусов, более семисот танков, и хотя советские бригады попали под шквальный огонь противотанковой артиллерии ваффен-СС, к вечеру танкисты смогли оставить поля за спиной.
По воспоминаниям немцев — участников битвы, получалось, что обе танковые группировки пытались решить свои задачи в ходе наступления, но, против ожиданий, встретились, причем не в лоб, а под углом. Против советских солдат сражались панцергренадеры СС трех легендарных дивизий.
— После семи суток боев командование немецкой группы армий «Юг» начало отводить танки на исходные позиции, — говорит историк Валентин Замулин. — Танковый корпус СС задачу не выполнил — они не смогли взять Прохоровку.
В итоге советская сторона потеряла порядка 450 машин и более семи тысяч пехотинцев. Журналист немецкой Die Welt Свен Келлерхоф на днях предложил снести памятник погибшим под Прохоровкой, мотивируя это тем, что там «не было ни советской победы, ни масштабного танкового сражения». Историки разбили его аргументы, но то, что там было «инферно из горящих танков», никто не подвергает сомнению. Поэтому памятник павшим героям должен стоять вечно.
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