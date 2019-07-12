Ольга Бузова рассказала о своих главных страхах
• 20:48 • 12 июля 2019
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Она отметила, что нет ничего страшнее человеческой подлости и потери близких
Фото: Официальный Instagram Ольги Бузовой / @buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. В частности, она рассказала подписчикам в Instagram, чего больше всего боится.
Девушка отметила, что «нет ничего страшнее человеческой подлости и потери близких». Певица поделилась и другими фобиями.
— Боюсь неизвестности, замкнутого пространства, змей, тараканов, пауков. Свободного падения. И так до бесконечности, — написала Бузова.
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Фото: Официальный Instagram Ольги Бузовой / @buzova86
Напомним, ранее артистка призналась, что травмировала ногу на съемках шоу «Форд Боярд».
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