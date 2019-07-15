Девочке из Ингушетии ампутируют ткани правой руки
Столичные медики подготавливают покалеченную 7-летнюю девочку из Ингушетии к операции по ампутации тканей правой руки. Соответствующую информацию предоставила пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина.
По ее словам, на данный момент врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей, передает «Интерфакс».
— Состояние это позволяет, влажной гангрены нет, только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели, — рассказала Елена Бумагина.
Кроме того, в пресс-службе рассказали о текущем состоянии девочки.
— Аиша Ажигова находится в реанимации НИИ НДХиТ десятые сутки. За это время врачам удалось стабилизировать общее состояние ребенка. На фоне непрекращающейся терапии показатели эндогенной интоксикации существенно снизились, девочка стала активнее, самостоятельно ест и просит еду.
Сообщается, что на данный момент ребенок продолжает находиться под наблюдением команды врачей: реаниматологов, хирургов, психологов. Тем не менее, проблемы сохраняются по каждому направлению.
Напомним, что девочку доставили 4 июля в больницу Назрани. На теле ребенка было множество повреждений. Девочка после смерти родителей жила у тети, она объяснила наличие травм случайностью.
Затем, 5 июля, ребенка привезли в Москву. Тетю девочки арестовали. Ей избрали наказание в виде заключения под стражу. Женщина свою вину не признала, расследование продолжается.
Отметим, что о состоянии пострадавшей из Ингушетии высказывался лично президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Читайте также: Десятки людей выразили желание удочерить пострадавшего ребенка из Ингушетии