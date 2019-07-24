Более 40 главных улиц столицы оснастят системой экстренного оповещения

До конца этого года на более 40 главных улицах столицы разместят системы экстренного оповещения. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.
— Москва одной из первых начала создавать современную систему оперативного оповещения граждан и продолжит эту работу до 2025 года. Построение централизованной и технически отлаженной системы напрямую влияет на оперативность доведения экстренной информации и повышает безопасность населения столицы, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Специалисты проложат линии уличной звукофикации на 42 главных улицах. Будут закуплены свыше двух тысяч громкоговорителей на опорах освещения и шкафы для управления системами оповещения.
Победителю отводится срок до конца этого года на выполнение всех работ. Стартовая цена контракта — 195 миллионов рублей, передает агентство «Москва».
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