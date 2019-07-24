Петр Бирюков: Пожелания москвичей — основной ориентир

24 июля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков осмотрел ход благоустройства районов на юге столицы. Он сообщил, что основные работы будут завершены к осени 2019 года.

На данный момент в Москве благоустроено уже порядка 120 объектов инфраструктуры. Всего запланировано провести работы на 200 объектах.

— Работы предстоят крупномасштабные. Только асфальтового покрытия делаем примерно на 35 процентов больше, чем в предыдущем году. Основные работы мы выполним до осени, до начала сентября, — заявил Петр Бирюков. — В целом тот объем городских работ, который мы выполнили в текущем году, несравним с предыдущими. В этом году работы проводятся на 1200 улицах, около трех тысяч дворов будут благоустроены.

Так, в рамках благоустройства дворовых территорий в районе Коньково появился новый детский городок в виде гигантского трансформера Оптимуса Прайма. В нем установили карусели, качели и лазилки. В качестве покрытия для площадки выбрали искусственную траву. В рамках программы «Мой район» в Конькове установили 266 дополнительных опор освещения. Из них 101 расположена вблизи детских площадок.

По программе «Мой район» все улицы города будут благоустроены до 2023 года Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

По программе «Мой район» все улицы города будут благоустроены до 2023 года.

Бирюков добавил, что в этом году по просьбам москвичей было приведено в порядок более 180 особо значимых объектов.

— Пожелания горожан являются основным ориентиром при проведении работ, — подчеркнул заммэра.

В этом году в порядок приведут 60 улиц и городских территорий, 54 районных парка, 71 знаковый объект, а также 12 территорий возле девяти городских водоемов. Кроме того, благоустроят 16 городских парков, в том числе «Дубки», парк Дружбы, Детский Черкизовский парк, парк вдоль набережной Москвы-реки в Капотне.

Кроме того, глава Комплекса жилищно-коммунального хозяйства уточнил, что сегодня почти 70 процентов работ по благоустройству проводится за пределами Садового кольца.

— Мы в этом году примерно на 70 процентов работаем на отдаленных территориях, так будет продолжаться и дальше, — отметил заммэра.

Он добавил, что за прошедшие семь лет в столице благоустроено порядка 370 парковых территорий.

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