Три миллиона квадратных метров дорожной разметки нанесут в Москве до конца года
В текущем году специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы будет обновлена дорожная разметка на 4 тысячах объектов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Общая площадь нанесения превысит 3 миллиона квадратных метров, — отметил заммэра.
На данный момент дорожная разметка нанесена на основных транспортных магистралях: Ленинский проспект, Кутузовский проспект, проспект Вернадского, Каширское шоссе и других. Появилась она и на главных улицах столицы, среди них — Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Кремлевская набережная и другие, а также около образовательных, культурных и социально значимых объектов. Кроме того, разметка есть на 17415 пешеходных переходах и 7974 остановках общественного транспорта.
— Разметка на городских объектах выполняется долговечными пластичными материалами преимущественно ночью, в наименее загруженные часы, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ, — добавил Петр Бирюков.
КСТАТИ
Суммарная протяженность столичных улиц, где появится новая дорожная разметка, составит 4500 километров, что равно расстоянию от Москвы до Лиссабона (Португалия) на автомобиле.
Читайте также: Петр Бирюков: Пожелания москвичей — основной ориентир