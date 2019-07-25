220 пар приняли участие в танцевальном марафоне в парке «Сокольники»

Шелковые платья, кружевные перчатки, стразы, бахрома и перья — представительницы слабого пола готовятся к туру вальса. Импозантные мужчины во фраках и бабочках терпеливо ждут своих парт нерш, вспоминая танцевальные вечера своей юности.

— Я влюбился в танцы еще в детстве — моя тетя, что была старше на 11 лет, обожала «Рио-Риту», — улыбается 74-летний Вячеслав Егорович Чесноков. — Когда на импровизированной площадке заводили патефон, она — высокая, дородная красавица с формами — звала меня, и я, 10-летний парнишка, с удовольствием танцевал с ней вальсы и фокстроты. Раньше без этого не обходился ни один праздник! В юности я бегал на танцы во все парки Москвы, это было незабываемо! Свежий воздух, музыка, красивые люди, атмосфера счастья витала всюду. Помню, в Екатерининском парке была огромная танцевальная площадка, где все проходило очень серьезно: оркестр, конферансье, дресс-код. В то время не было большого разнообразия в одежде, но на танцы наряжались в самое лучшее. Девушки носили чулочки с поясом (колготок тогда не было) и нижние крепко накрахмаленные юбки-колокола. Парни тоже старались. Помню, как-то я пришел на танцевальный вечер без пиджака и меня не пускали — одет неподобающе! Партнерша побежала к начальству и упросила сделать исключение, благо у меня была яркая рубаха. Я очень рад, что чудесное время, когда все танцевали в парках, вернулось.

Сегодня в парках собираются не только опытные танцоры, но и те, кто только мечтает научиться этому искусству.

В 16 парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в том числе в Саду имени Баумана, в Парке Горького, саду «Эрмитаж», Измайловском, Бабушкинском парках, в усадьбах Царицыно и Воронцово, а также в «Кузьминках», «Сокольниках» и «Филях», проходят бесплатные мастер-классы.

Правда, танцуют сейчас не вальсы и фокстроты, а сальсу, бачату, кизомбу, свинг, шотландские и ирландские танцы, аргентинское танго, рок-н-ролл, буги-вуги и зумбу.

— Недавно я благодаря площадке в Парке Горького начала танцевать хастл, — делится впечатлениями 19-летняя Эвелина Блинова. — Прекрасная идея — проводить в парках такие вечеринки!

Идея, действительно, прекрасная, но танцплощадки в парке «Сокольники» появились более полутора столетий назад. Вечерами на Фонтанной площади, которая в ту пору называлась «Круг», выступали Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Сергей Прокофьев. А после концерта известных музыкантов начинались долгожданные танцы.

— Недалеко от «Круга» были знаменитые «увеселительные сады», — рассказывает музейный сотрудник парка «Сокольники» Мария Костромицкая, — с буфетом, чайной, бильярдной, кегельбаном, тиром и танцевальной площадкой. Вход в сады был платный, поэтому отдыхать в них могли только знатные люди.

БЫЛО В конце 1960-х годов танцевальные площадки «Сокольников» тоже не пустовали Фото: PASTVU.COM

После революции парк не только не потерял, а, наоборот, укрепил позиции — теперь здесь могли отдыхать все желающие, а таких было не мало, со всех районов Москвы. Даже в страшный 1941 год, когда началась Великая Отечественная война, «Сокольники» закрылись на короткий период — с октября 1941 года до марта 1942 года.

После открытия сюда приходили послушать симфонический оркестр, посмотреть выступления в зеленом театре и потанцевать. Здесь усталые, полуголодные, но непокоренные москвичи собирались, чтобы еще раз поделиться своей верой в Победу.

— В военные годы в нашем парке людей воодушевляли знаменитые Лидия Русланова, Михаил Гаркави, Григорий Ярон, Владимир Бунчиков, Владимир Нечаев, — говорит Мария Костромицкая. — Сегодня у нас четыре танцплощадки. И у каждой своя история. Там, где сейчас находится «Центральная», на 1-м Лучевом просеке в XIX веке были площадки для городских народных гуляний — Старое гулянье и Новое гулянье. Входной билет для мужчин стоил один рубль, дамский и детский — 50 копеек.

На Песочной аллее, где ныне «Танцпол 3+», до революции располагались Сокольнический городской театр и сад, а в 1920-х годах здесь открыли Сад профсоюзов, в котором играл оркестр, работал буфет и устраивались танцы. Первая площадка на Майской просеке, где сегодня активно действует веранда танцев, появилась почти 90 лет назад, еще в 1930-е годы.

— Наш парк сохранил танцевальные традиции и сегодня, — подчеркивает Мария Костромицкая. — Потанцевать в «Сокольниках» приезжают москвичи со всех округов столицы. Ведь это знаковое, легендарное место, не просто танцевальная площадка, а клуб общения и знакомств. А эстрада «Ротонда», которая расположена недалеко от главного входа в парк, не закрывается даже зимой.

— Танцы подарили мне новую жизнь! И год назад помогли выйти из депрессии, — говорит бывшая учитель иностранных языков, пенсионерка Ирина Алексеева. — Танцы в парке, на свежем воздухе — лучшее времяпровождение, праздник, дарующий счастье.

Читайте также: Семейный фестиваль пройдет в Москве 27 и 28 июля