Мосгордума рассмотрит предложения увековечить память Вилли Токарева

Если в Мосгордуму поступят предложения увековечить память Вилли Токарева, то они будут рассмотрены в обязательном порядке, так как Токарев являлся народным певцом, сообщил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Если будут поступать предложения, то в любом случае и дума рассмотрит, и правительство, — уверяет Герасимов.

По его словам, Токарев был удивительным человеком и ярким представителем шоу-бизнеса, пишет РИА Новости.

Вилли Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года. Он был известен как автор-исполнитель песен в жанре русского шансона. Сын Токарева не назвал причину смерти отца, однако подтвердил, что шансонье ушел из жизни 4 августа.

Ранее смерть Вилли Токарева прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. А певица Любовь Успенская призналась, что уход шансонье стал для нее тяжелой потерей. В свою очередь, Виктория Цыганова отметила, что у артиста было «детское сердце».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Папа русского шансона

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова

Умер Вилли Токарев. Поэт, композитор, шансонье, которого в последние годы уже забыли. А он тихо жил в Москве и даже время от времени в свои 80 с лишним выступал. Потому что поклонники его помнили и очень уважали. Ведь он был не просто «ресторанный певец». Он стал настоящим папой русского шансона (далее…)

Читайте также: Самые популярные композиции Вилли Токарева