Названа самая путешествующая нация в мире
Жители Великобритании оказались самой путешествующей нацией в мире.
За прошлый год в заграничные поездки на самолете отправлялись порядка 126 миллионов жителей Соединенного королевства, что составило 8,6 процента всех пассажиров в мире.
На втором месте оказались американцы — на их долю приходится 115 миллионов жителей США, или 7,6 процента общего числа всех пассажиров.
Третье место досталось китайцам — среди них 97 миллионов путешественников, 6,6 процента всех пассажиров. Четвертое место у жителей Германии — 94 миллиона, 6,4 процента пассажиров. Замыкают пятерку французы — 60 миллионов путешествующих, 4,1 процента всех пассажиров в мире, сообщается на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (JATA).
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