Тысяча мелочей: а не угнать ли самолет

Публикуем очередную серию занимательных историй и фактов из записных книжек журналиста.

МАНИКЮРНАЯ УГРОЗА

Лечу рейсом Хельсинки — Москва. На посадке металлоискатель находит в моей ручной клади маникюрные ножницы и пилочку для ногтей. Финские пограничники уведомляют, что данные предметы подлежат временной конфискации, при пересечении границы в обратную сторону смогу их вернуть. Желчно интересуюсь, какую угрозу таят миниатюрные вещицы, как с их помощью я смогу, например, угнать самолет. Проникну в кабину экипажа и приставлю пилочку к сонной артерии пилота? Все может быть, резонно отвечают люди в зеленом, опечатывая мой маленький несессер. Дискуссия неуместна.

Спустя полчаса, уже в воздухе, мне приносят обед. Разворачиваю крахмальную салфетку, а там — стальные, крупноразмерные, хорошо заточенные нож и вилка.

И возникает колюще-режущее искушение: не устроить ли в самом деле угон? Не корысти ради, а лишь назло бдительным финским погранцам.

ПРАЗДНИК ЖИВОТА

Знаменитый ресторан узбекской кухни. Ковры, диваны, кальяны. Лагман, манты, плов. За просторным столом набивают животы кавказцы. Рядом танец живота исполняют полуголые девицы.

Чернобородый: Дэвушка! Дэвушка! Сколько ты стоишь?

Танцовщица (озорно сверкнув очами): Ах, сущие копейки!

УЧИТЕСЬ СЛОВЕСНОСТИ

Многие великие писали с ошибками. Даже Наше Все. Хотя Александр Сергеевич и объяснился строкой: «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю». А я, напротив, люблю. Мне ласкают глаз частицы «не» и «ни», написанные с глаголами раздельно, «жи» и «ши» через «и», а также приводят в восторг правильно расставленные запятые.

Не знаю, что там предписывают современные методики развития грамотности, но могу, со своей стороны, предложить идеальный вариант обучения:

Не забывайте никогда,

Без «т» обходятся всегда:

Искусный, вкусный и опасный,

Ужасно тесный,

но прекрасный,

Согласный, сносный,

интересный,

Тяжеловесный, но чудесный.

Блеснул безгласно свет

небесный

И лег на землю бессловесно.

Много-премного лет назад школьная учительница сочинила это стихотворное правило и заставила нас, пятиклассников, заучить его наизусть. Мы не особо жаловали эту учительницу, она была сухой и педантичной, но благодаря стиху я навсегда запомнил ее имя — Людмила Тихоновна Сивакова. И каждый раз мысленно ее благодарю, когда на пути встречается что-то вкусное, искусное и даже бессловесное.

ТАИНСТВО ДЛЯ ЛОВЕЛАСА

Некогда мы с приятелем любили порассуждать о разных таинствах. В частности — о венчании. Приятель, видный ходок, о супружеской верности не помышлял и потому данный обряд отвергал решительно и бесповоротно.

Но, как говорится, шли годы, смеркалось. Потихоньку он угомонился, и законная супруга, стойко перетерпевшая все его нересты, прижала парня к ногтю. И вот однажды он вызвал меня на разговор и, вдохнув побольше воздуха, пулеметной очередью выстрелил монолог:

— Я должен сообщить тебе важную новость вчера мы с Наташей обвенчались но если ты хочешь что-то вякнуть по этому поводу а я знаю что ты очень хочешь тебя прямо-таки распирает то знай что после этого можешь поссориться со мной навсегда но ты ведь в курсе что друг я так себе зато враг замечательный надеюсь ты меня правильно понял можешь не поздравлять.

Я внял угрозе и смолчал. Мы приятельствуем до сих пор, но таинства больше не обсуждаем.

ПОДСЛУШАННЫЕ ПЕРЛЫ

— Что я думаю о Николае Петровиче? Несгибаемого ума человек!

— Вчера встретила Галю. — И как она? — Постарела, пострашнела, приятно посмотреть.

— Вы пересекли двойную сплошную! — И что, я ее сломал?

— Простите, вы еврей по национальности? — Нет, по образованию.

— Ты боишься смерти? — Как тебе сказать… Понимаешь, я уже привык жить.

— В какую кровь будем водку запускать — в венозную или в артериальную?

ПРОСНИСЬ И ПЕЙ

Один знакомый переехал жить в Германию. Денег немного, надолго не хватит, а работать желания нет. Как быть? Добрые люди подсказали выход: покупаешь у местных виноделов, каковых тут полно, по мизерной оптовой цене энное количество вина, складируешь в подвале (подвал у него имелся, прилагался к квартире), а через три года по тройной цене продаешь в рестораны. Высокодоходный гешефт при минимуме трудозатрат.

Эмигрант с энтузиазмом воспринял бизнес-идею и немедленно закупил белого, розового и красного, всего сто ящиков по восемь бутылок в каждом, итого восемьсот емкостей по 0,75 литра. Планируемая прибыль была соблазнительной.

Минуло три года, новоявленный виноторговец повез образцы по точкам общепита. Но тут выяснилось, что приобретенная продукция в цене не поднялась, с сортом вина вышла промашка. Отдавать же ниже закупочной стоимости он не захотел — из принципа.

А недавно мне сказали, что он спивается. По сути, осваивает вложенные средства.

Что ж, можно понять предприимчивого человека.

«ЖИГУЛЬ» ПРОТИВ «БУМЕРА»

Девяностые годы, можете называть их лихими. Трое друзей создали неплохой бизнес. Бандиты назначили цену за крышу. Сумма не устроила, братки получили отказ и забили стрелку в подмосковном шалмане. Друзья-предприниматели задумались: на чем ехать? Три «мерса» ждали во дворе, но внутренний голос подсказывал: нет, это не то.

В назначенный час рядом с бандитскими черными «бумерами» припарковались три траченных жизнью «жигуленка». Из-за руля вылезли сами бизнесмены, шоферов не было. Торги длились недолго, старший бандит согласился на крупный дисконт, и трое друзей, не без труда заведя машины, уехали.

— Зачем ты уступил? — спросили братки старшего. — Мы бы их ушатали.

— Не врубаетесь, придурки, — отмахнулся тот. — Нужно быть о-о-очень крутыми пацанами, чтобы ездить на «жигулях».

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЛОДОЧНИК

Он был хорош до неприличия. Лет сорок — сорок пять. Одет в шорты и сланцы. Мускулистое бронзовое тело, нос с горбинкой, волнистые выгоревшие волосы. Женщины ласкали его глазами, мужчины молча завидовали ему, похожему одновременно на Кирка Дугласа в роли Спартака и Пола Хогана в роли Данди-крокодила. Хотя к Данди он, пожалуй, был ближе, поскольку действие происходило в Австралии. А именно — на мысе Кернс, с берега которого большая моторная лодка возила туристов на островок с крокодиловой фермой.

Данди помогал людям влезть в лодку, приветствуя каждого междометием «Хай!», собирал у них билеты, отвязывал крепежный канат и дальнейший путь, минут сорок, молча сидел на корме и улыбался публике. На обратном пути повторялось ровно то же самое. Я посчитал: за день он совершал до десяти рейсов и, бьюсь об заклад, никаких действий, кроме вышеописанных, не совершал.

И я начал придумывать его жизнь. После не слишком изнурительного трудодня Данди идет сначала в дешевую пивнушку, где выпивает пару бокалов и перекидывается в картишки, а потом к себе домой, в убогую квартирку, где он, ни на что не заморачиваясь, проживает бестолковую, с точки зрения других, но приятную и осмысленную, по его собственному суждению, жизнь.

Но возможно и иное: на его мужскую стать повелась австралийская звезда вроде Николь Кидман или Кейт Бланшетт, и он тратит ее гонорары, путешествует с ней на съемки блокбастеров, а когда выдается свободный денек, для собственного удовольствия возит в моторке туристов.

И в обоих случаях ему очень хорошо.

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