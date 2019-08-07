Москвичи смогут рассмотреть хвойные деревья под микроскопом
С помощью микроскопа москвичи познакомятся с особенностями строения листа сосны и ели, пихты и кедра, узнают, почему эти деревья называют вечнозелеными.
Также участникам занятия расскажут, откуда в Россию пришла традиция украшать новогоднюю ель и для каких животных плоды хвойных деревьев являются исключительным лакомством.
— Желающие примут участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению оригинального сувенира из природных материалов — «Лесной амулет», — уточнили в ведомстве.
Мероприятие пройдет в Строгине в «Березы-парке».
А на следующей неделе для горожан проведут познавательную лекцию, которая познакомит слушателей с лесным сообществом в целом и с наиболее характерными представителями каждого яруса леса: мхами и лишайниками, кустарниками и деревьями.
— Мы узнаем, как люди в старину использовали дары леса в быту и чем пользуется современный человек, — рассказали в Мосприроде.
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