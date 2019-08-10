Эколого-просветительские программы пройдут в парках столицы в августе

Ежедневные лекции, интерактивные уроки, экскурсии и многое другое проходят в эколого-просветительских центрах. Они работают в нескольких парках столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столице более 17 тысяч гектаров особо охраняемых природных территорий. Следит за ними ГПБУ Мосприрода — она охраняет и содержит 122 парка, заказника и памятника природы, занимается сохранением разнообразия ландшафтов и редких объектов растительного и животного мира. Немаловажная часть работы — просвещение и популяризация экокультуры среди москвичей.

Так, 13 и 14 августа в природно-историческом парке «Москворецкий», который объединяет несколько территорий в долине Москвы-реки, пройдут экскурсии. Гости смогут посетить два усадебных комплекса — Кунцево и Фили-Покровское, а также храм Пресвятой Богородицы в Крылатском и «Аллею жизни» в Кировской пойме. А еще в парке пройдут лекции по ботанике на открытом воздухе и квесты, посвященные млекопитающим Москвы.

Например, 13 августа с 11:00 до 12:00, с 12:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00 в парке состоится лекция о «Древесном ярусе», а 16 августа, в это же время будет вторая часть лекции — «Дубрава».

Викторины «Ресурсосбережение», посвященные раздельному сбору мусора, пройдут 14 августа с 11:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00. На следующий день, 15 августа, с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00 состоятся занятия о многообразии лекарственных растений парка «Москворецкий».

Познавательные экскурсии пройдут и в Измайловском лесопарке, который расположен на востоке города. Посетители узнают историю места, где сейчас расположен экоцентр, познакомятся с растениями, которые были там еще при царе Алексее Михайловиче, и миром пчел. Встречи пройдут 18 августа в 12:00, 13:00 и 14:00.

В Терлецком лесопарке, в котором находится эколого-просветительский центр — «Конный двор», 15 и 17 августа покажут реликтовую дубраву, конюшню и вольеры для содержания сельскохозяйственных животных. А еще там расскажут о насекомых, млекопитающих и земноводных. А 16 августа пройдет экскурсия по саму парку, где расскажут о его достопримечательностях.

В экошколе парка «Кусково» 15, 22 и 29 августа в 16:00 пройдет цикл творческих мастер-классов, направленных на экологическое просвещение школьников. Для ребят постарше 16, 23 и 30 августа в 12:00 организуют экотеатр — театральный кружок, участники которого придумывают и режиссируют постановки на экологические темы.

Историю усадеб Люблино и Влахернское-Кузьминки и парка «Кузьминки-Люблино» расскажут на бесплатных велоэкскурсиях 15, 22 и 29 августа. Для детей от четырех до 12 лет пройдут занятия кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», где их научат высаживать растения и ухаживать за ними, проведут мастер-классы, экскурсии и научные эксперименты. Уроки пройдут 13, 14, 15, 20, 22, 27 и 29 августа в 11:00.

Проблему беспризорных животных обсудят в экоцентре «Битцевский лес» 17 августа. На ней можно будет узнать, как помочь животным из приюта. Параллельно в экоцентре «Скворечник» пройдет викторина, посвященная удивительным способностям домашних животных и особенностях ухода за ними. Начало мероприятий в 12:00.

Просмотров мультфильмов на экологическую тему проведут 18 августа в 11:00 в экоцентре «Битцевский лес», а в 12:30 дети старше семи лет и их родители смогут посетить экскурсию «Деревья глазами предков». А нарисовать животных углем ребята смогут 13, 20 и 27 августа на мастер-классах.

А вот фотографированию животных научат в экоцентре «Скворечник» на мастер-классе «Фото-Битца». Он пройдет 18 августа в 11:30. Интересный квест «Вспомни лето» для детей пройдет накануне начала учебного года. Ребятам нужно будет найти спрятанные в лесу загадки о животных и растениях и собрать ключевое слово, которое приведет команду к победе. 16 августа в 14:00 в центре состоится экскурсия «Прогулки с биологом», участники которой не только осмотрят музей, но и выйдут на экотропу.

В «Долине реки Сетунь», самом большом природном заказнике столицы, 15 августа Мосприрода проведет в 11:00 фестиваль полевых цветов, а в 12:00 — экскурсия по долине, посвященная ее растительному миру.

Полный список мероприятий, которые пройдут на природных территориях Москвы в августе, опубликован на сайте Мосприроды.

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