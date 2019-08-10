Более трех миллионов рублей уже собрали для семьи боксера Дадашева
Компания Top Rank заявила, что намерена собрать 100 тысяч долларов для семьи погибшего российского боксера Максима Дадашева.
На данный момент собрано уже около 46 тысяч долларов — более трех миллионов рублей. И Top Rank планирует продолжать сбор средств, сообщает «Российская газета».
Вдова Максима Дадашева намерена через суд потребовать компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушение правил при проведении рокового поединка.
Дадашев скончался 23 июля в США после боя против Субриэля Матиаса. Максим был госпитализирован 20 июля, ему диагностировали отек мозга и провели трепанацию, после которой боксера ввели в медикаментозную кому. Однако спасти Дадашеву жизнь не удалось.
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