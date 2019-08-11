Составлен рейтинг стран с наибольшим количеством эко-отелей
Опубликован рейтинг стран с наибольшим количеством эко-отелей, объектов размещения со специальными мерами по минимизации негативного влияния на окружающую среду.
Анализ базы гостиниц, включающей в себя более двух миллионов вариантов жилья по всему миру, показал, что наибольшее количество эко-отелей находится в Италии. Там их число превышает 3,5 тысячи.
Второе место заняла Германия со значением 2,5 тысячи эко-отелей. Бронзу получила Франция, в которой более двух тысяч вариантов такого размещения.
Замыкают топ-5 Австрия и Бразилия. Россия вошла в двадцатку стран с наибольшим числом эко-отелей, однако Максим Карауш, директор гостиничного направления сервиса, уверен, что скоро положение изменится.
— Мы уже видим изменения в отношении российских туристов к окружающей среде, оно становится более осознанным. В скором времени вполне можно рассчитывать на попадание в первую десятку списка, — уверяет Карауш.
Больше всего эко-отелей России расположено в Краснодарском крае, Калининградской, Владимирской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге, сообщает сервис OneTwoTrip.
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