Реконструкцию Перервинского гидроузла проведут на юго-востоке Москвы

Запланирована реконструкция Перервинского гидроузла. Здесь восстановят шлюзы, плотину, тепловую электростанцию и другие объекты. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
Столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории Перервинского гидроузла.
— Заявитель, ООО «ПК «ПромПроект», планирует в рамках федеральной адресной инвестиционной программы провести комплексную модернизацию гидротехнических сооружений и сопутствующей инфраструктуры — реконструировать шлюзы, плотину, тепловую электростанцию и выполнить другие работы, — сообщила глава Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК столицы Анастасия Пятова.
Реконструкцию проведут в отношении территории более 82 гектаров, а общая площадь объектов — свыше 41 тысячи квадратных метров, высота же составляет 18 метров, передает РИАМО.
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