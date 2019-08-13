Правительство выделило около 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
Правительство России выделило около шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в нескольких регионах страны.
Средства взяты из Резервного фонда кабмина РФ. Более 1,7 миллиарда предоставлены Министерству обороны, свыше 2,3 миллиарда — МЧС России и еще почти 1,9 миллиарда рублей — Рослесхозу на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Об этом пишет РИА Новости.
По состоянию на вторник, 13 августа, площадь пожаров в Сибири составляет 266,4 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось о том, что на территории почти 50 регионов страны был введен особый противопожарный режим в связи с ростом количества природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Генпрокуратуре РФ удалось выявить факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.
Президент России Владимир Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров. Глава правительства Дмитрий Медведев обязал губернаторов взять ситуацию под личный контроль.
За последние две недели лесные пожары стремительно распространялись, их площадь выросла втрое с 89 тысяч гектаров.
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