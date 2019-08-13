Трубу на Раушской набережной повредили в ходе плановых работ

В рамках плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду произошло повреждение трубы на Раушской набережной. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили «ВМ» в пресс-службе ПАО «МОЭК».
На Раушская набережной, 32, проходят гидравлические испытания в рамках плановых работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.
— Участок выведен из эксплуатации 12 августа для расхолаживания теплоносителя. После остывания было начато постепенное увеличение давления, в результате выявлено технологическое нарушение в сетях, — говорится в сообщении.
Обнаружив нарушение, специалисты снизили давление, и выбивание на поверхность прекратилось. Две ремонтные бригады оперативно прибыли на место.
Место вытекания огорожено, сейчас участок сетей перекрыт, технологическое нарушение устраняется. Пострадавших нет. ГИБДД сообщает о том, что движение на участке перекрыто по одной стороне.
Ранее ряд СМИ сообщил, что водопровод прорвало на Раушской набережной возле Большого Устьинского моста.
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