Эксперты рассказали, как избежать перенапряжения зрения

Несколько простых упражнений могут помочь снизить напряжение глаз от воздействия экрана компьютера. Подборка была составлена в честь Всемирного дня фотографии, который празднуется 19 августа.

Обычно зрение страдает из-за того, что часто взгляд сосредоточен на одном фиксированном расстоянии. Для того чтобы дать глазам отдохнуть, необходимо выполнить небольшое упражнение. Для этого следует взять какой-нибудь предмет, например ручку, и приблизить его к глазам. После нужно переключить взгляд на удаленный объект. Это необходимо проделать несколько раз, удерживая фокус на пару секунд.

Также отдых глазам обеспечивает упражнение, в котором нужно закатывать глаза. Для этого следует держать голову неподвижно, смотреть прямо вверх, затем медленно закатить глаза назад и вернуть их в обратное положение. Данное действие повторяется три раза подряд.

Еще одним способом снятия перенапряжения является сильное моргание. Глаза нужно максимально сильно закрыть на несколько секунд, а затем открыть. Действие можно повторить десять раз подряд.

Кроме того, защитить глаза позволяет использование увлажняющих капель, ношение солнцезащитных очков и правильное расположение экрана компьютера во время работы. Также не следует забывать про визиты к офтальмологу.

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