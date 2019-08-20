Суд признал законным задержание бывшего президента Киргизии Атамбаева
Первомайский районный суд Бишкека признал законным задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА Новости.
Защита экс-президента настаивала на незаконности задержания в связи с его неприкосновенностью. В данный момент Атамбаев находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Ранее суд продлил срок его ареста до 26 октября.
«ВМ» следит за развитием событий.
СПРАВКА «ВМ»
Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. Поводом для этого стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывшего лидера Киргизии обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Атамбаев сдался силовикам после третьего штурма его резиденции 8 августа. Затем его доставили в здание следственного управления МВД страны для допроса.
Президент России Владимир Путин был уведомлен о конфликте в Киргизии. Премьер-министр Дмитрий Медведев впоследствии заявил, что происходящее — внутреннее дело государства, за развитием событий которого внимательно наблюдает РФ.
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