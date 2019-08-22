Самолет A321 уберут с места аварийной посадки 23 августа
Самолет A321 «Уральских авиалиний» подготовлен к эвакуации с места экстренной посадки. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Специалисты удалили топливо, ценные блоки и двигатели, а также убрали элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов. Воздушное судно вывезут по частям 23 августа.
Авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части этого самолета, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера. В результате ЧП пострадали 76 человек.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.
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