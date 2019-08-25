Экипаж «Союза МС-13» начал подготовку к перестыковке с МКС
Экипаж корабля «Союз МС-13» начал тренировки в рамках подготовки к перестыковке к Международной космической станции. Об этом стало известно 25 августа.
В состав экипажа входят: россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Луки Пармитано. Космонавты во время тренировок записывают специальное видео, которое впоследствии будет отправлено на Землю.
Информацию о подготовке сообщает сайт NASA.
Напомним, что вторая попытка состыковать космический корабль «Союз МС-14» с МКС будет предпринята утром 27 августа, в 06:12 по московскому времени.
Перед этим экипажу МКС предстоит выполнить ряд действий, в том числе перевести «Союз МС-13» от модуля «Звезда», к которому он причален в настоящее время, к модулю «Поиск».
Ранее, 22 августа, корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отправился к Международной космической станции. Затем, 24 числа, стыковка космического корабля с МКС пошла не по плану из-за проблем с системой сближения «Курс».
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