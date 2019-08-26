Названа дата оглашения лауреатов премии «Книга года»
Имена лауреатов ежегодной премии «Книга года» станут известны 4 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Московской международной книжной выставки-ярмарки.
В шорт-лист премии по десяти номинациям попали 38 печатных и электронных изданий.
За Гран-при поборются четыре книги. Главный приз могут получить: альманах «Тобольск и вся Сибирь», сборник воспоминаний, выпущенный к 100-летию со дня рождения писателя и общественного деятеля Даниила Гранина, альбом «Государственные регалии Московского царства» и интерактивный сборник «Великая Отечественная война. 1941-1945».
Данную информацию передает «Интерфакс».
Сообщается, что наибольшее количество заявок в 2019-м году пришло в номинациях «Вместе с книгой мы растем» и «HUMANITAS». Также организаторы конкурса не обошли вниманием и проведение Года театра в России. В честь этого частью конкурсной программы стала номинация «Мельпомена и Талия», в шорт-лист которой вошло уникальное издание – книга, посвященная истории Большого театра.
Напомним, что премия была создана в 1999 году.
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