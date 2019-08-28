Представитель ОБСЕ по свободе СМИ отреагировал на освобождение Вышинского

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир прокомментировал решение суда освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

— Я приветствую предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я выступал за его освобождение и много раз вмешивался в данное дело, — сообщается в официальном аккаунте Дезира в Twitter.

Напомним, в среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд постановил освободить журналиста Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это означает, что он обязан по первому требованию являться в суд, извещать об изменении места жительства или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Следующее заседание суда по делу назначено на 16 сентября. К настоящему моменту Вышинский провел под стражей более 400 дней.

СПРАВКА «ВМ»

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента России Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. При этом ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя дело Вышинского, назвала затяжной судебный процесс «цирком, который переходит грани разумного». Поддержку арестованному журналисту всячески оказывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая приехала в середине июля 2019 года в Киев для обсуждения со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вопросов защиты граждан обеих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи.

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